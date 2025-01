Isaechia.it - Lino Giuliano: “Ecco perché Maria De Filippi mi sembra Dio sceso in terra e come mai sono felice di non essere entrato al Grande Fratello”

Leggi su Isaechia.it

, uno dei personaggi più discussi di Temptation Island, durante la sua permanenza nel reality delle tentazioni aveva intrapreso una relazione con Maika Randazzo, una delle tentatrici del programma, mettendo di fatto fine alla sua storia con la storica fidanzata Alessia Pascarella. Dopo il programmaera stato scelto tra la rosa dei concorrenti delattualmente in corso, ma una sua battuta omofoba sui social nei confronti di Enzo Bambolina, lo aveva portato alla squalifica immediata durante la prima puntata del reality show.Recentementeè tornato al centro della cronaca rosa per il suo ricongiungimento con l’ex fidanzata Alessia Pascarella, con la qualesia tornato il sereno.In un box domande il giovane ha anche annunciato la sua nuova attività imprenditoriale, ovvero uno shop online do abbigliamento:Ciao a tutti! Finalmente posso condividere con voi una grane novità: a breve aprirò il mio shopping online di abbigliamento! Dopo tutte le vostre domande sumi vesto e dove trovo i miei look, ho deciso di creare uno spazio dedicato a voi.