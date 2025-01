Inter-news.it - Leao: «Conceicao mi sta cambiando. Milan ha una nuova ‘voglia’!»

Rafaelha elogiato Sergioal termine di Inter-, sfida vinta dai rossoneri con il punteggio di 3-2. LE DICHIARAZIONI – Rafaelha così parlato a Italia1 nel post-partita di Inter-: «Dimi hanno parlato bene, prima che arrivasse. Da quando è al, ho sentito un’energia forte, sin dal primo momento. Su di me sta esercitando un cambiamento che si vede in campo e fuori dal campo. Sia oggi che contro la Juventus non abbiamo mai mollato, vincendo con la mentalità giusta. Si vedono unavoglia, unavolontà rispetto al passato. Si può sbagliare, ma quello che conta è riprendersi subito. Non si può essere ‘comodi’, bisogna essere pronti a fare il massimo dopo aver commesso un errore. Io cercherò di aiutare il mister nell’applicare le sue idee. C’erano poche possibilità che io giocassi la finale.