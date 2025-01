Quifinanza.it - Le novità del Ces 2025, la tecnologia che avremo presto in casa

Si sta svolgendo a Las Vegas il Consumer electronic show, o Ces, la più importante fiera dellamondiale. Ogni anno, nei primi giorni di gennaio, le aziende più rilevanti del settore rivelano i loro prodotti in uscita nei mesi successivi.Tra ledi quest’anno le nuove schede video di Nvidia e Amd, il robot AI domestico di Samsung Ballie, i nuovi televisori LG e un robot aspirapolvere con un braccio meccanico in grado di raccogliere e mettere in ordine oggetti lasciati sul pavimento di.Nvidia presenta la nuova Rtx 5080 e 5090Al CesNvidia era tra le aziende più attese. La società americana è ormai diventata una delle più importanti al mondo grazie al suo ruolo nello sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa. Nonostante questo, l’azienda non ha abbandonato quello che fino a pochi anni fa era il suo core business, le schede video dedicate principalmente al mondo del gaming.