La Ferrari non dà garanzie Hamilton a 40 anni potrebbe essere troppo vecchio per vincere ancora Guardian

I suoi secondi 40Lewisha deciso di impegnarli nella scommessa. Nel festeggiarne il compleanno i giornali inglesi gli concedono il beneficio del dubbio. A lui e anche allache s’è privata del miglior Sainz di sempre per fargli posto.Ilper esempio scrive che ora “ha tutto da dimostrare, e non solo all’esercito globale di sostenitori della squadra italiana”. In molti dicono che “semplicementeper competere con la generazione attualmente dominante composta da Max Verstappen, Lando Norris, George Russell e il suo nuovo compagno di squadra, Charles Leclerc, tutti sulla ventina, per non parlare della prossima generazione – Oscar Piastri, Oliver Bearman e Liam Lawson – che già gli sta alle calcagna”.Ma lui “può fare riferimento all’esempio di tre piloti che hanno vinto il campionato del mondo nel loro quinto decennio.