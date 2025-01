Bergamonews.it - “La dodicesima notte” si conclude con Il Bepi

Leggi su Bergamonews.it

Dopo una straordinaria partenza avvenuta nel 2024 che ha registrato centinaia di presenze ad assiepare il piccolo borgo di Forno d’Ono a Pertica Bassa, il festival del Canto della Stella continua con gli ultimi due appuntamenti in programma.“La”, organizzato dall’Associazione Culturale Choros da 16 edizioni, è l’unico festival dedicato al Canto della Stella in Italia, nato proprio per valorizzare la tradizione con serate dal forte valore culturale in cui i numerosi gruppi di cantori della Stella presenti in Valle Sabbia e nell’Alto Garda Bresciano, hanno l’occasione di radunarsi per eseguire i propri canti nelle chiese del bresciano.Quest’anno il festival, organizzato dall’Associazione Culturale Choros, indagherà il rapporto degli artisti con la lingua dialettale, in un dialogo speciale con la tradizione.