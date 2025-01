Lettera43.it - John Elkann entra nel cda di Meta: l’annuncio di Zuckerberg

nel cda di. Lo ha annunciato Markin un post su Facebook. «Sono entusiasta di iniziare l’anno con alcune novità a cui stiamo lavorando da un po’», ha scritto il fondatore del social. «Abbiamo davanti a noi enormi opportunità nel campo dell’intelligenza artificiale, dei dispositivi indossabili e del futuro della connessione umana, e il nostro consiglio di amministrazione ci aiuterà a realizzare la nostra visione».Nel cda dino anche Dana White e Charlie SonghurstNel board di– holding di Facebook, Instagram e WhatsApp –no anche Dana White, storico amico di Donald Trump, presidente e Ceo di Ufo (Ultimate Fighting Championship) e Charlie Songhurst. Prima di passare in Facebook come membro delAdvisory Group occupandosi dello sviluppo delle tecnologie legate all’IA, Songhurst ha lavorato in Microsoft e Google.