Ilfattoquotidiano.it - Jennifer Lopez e Ben Affleck trovano l’accordo sul divorzio: finisce ufficialmente l’era dei “Bennifer”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

finito il matrimonio di Ben. Le due star americane, infatti, hanno trovatoper ile tra circa 6 settimane archivieranno la loro love story 2.0.Secondo quanto riporta TMZ, infatti, JLo esi sarebbero accordati per concludere il matrimonio mantenendo inalterato quanto avevano individualmente acquisito durante i due anni da marito e moglie. In sostanza, il loro patrimonio resterà più o meno inalterato. Manterranno, quindi, anche i proventi delle rispettive attività lavorative. Mentre Ben terrà anche le sue quote nella società di produzione Artists Equity, fondanata insieme a Matt Damon nel 2022, solo quattro mesi dopo le nozze con. Quanto alla casa, la maxi villa da 68 milioni di dollari a Los Angeles, l’ex coppia aveva già trovato un accordo.