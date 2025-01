Inter-news.it - Inter, infermeria piena: altri 2 da valutare! Inzaghi riflette su Venezia

L’dell’ora è, ieri sera si sono aggiuntidue infortunati alla lista. Simone, che dovrebbe riprendere i lavori domani, devediversi giocatori in vista del.ULTIME –dell’mai cosìcome adesso. La Supercoppa a Riad ha incrementato il numero infortuni. Oltre a Marcus Thuram e Joaquin Correa, ieri in panchina ma non al meglio e quindi non utilizzati da, si sono aggiuntidue infortunati: Hakan Calhanoglu e Stefan de Vrij. Il regista turco è uscito anzitempo dalla partita, lasciando il posto dopo la mezz’ora a Kristjan Asllani. Un cambio che l’poi ne ha risentito nella ripresa, vista la mancanza di filtraggio in mezzo al campo. Come già comunicato, si dovrebbe trattare di un affaticamento agli adduttori della gamba destra.