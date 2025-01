Ilfattoquotidiano.it - “Il water e i lavandini sono miei, li ho pagati di tasca mia”: ex consigliera comunale smonta il bagno dell’ufficio e se ne va portando via i sanitari

Un addio al vetriolo e decisamente insolito quello di Janaína Lima, exdi San Paolo, che ha lasciato il suo ufficio non prima di aver fattore e portare via ile due. Siamo in Brasile e la scena, ripresa dalle telecamere di sicurezza, ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando un’ondata di polemiche e ironia. Ma la diretta interessata, esponente del New Party, si difende: “Li hodimia, questierano stati acquistati con ifondi personali“. E dopo le polemiche, ha deciso di donarli nuovamente alla Camera. Andiamo con ordine.Le immagini parlano chiaro: si vede lo staff di Lima intento a rimuovere idalal termine del suo mandato, scaduto il 1° gennaio 2025, e portarli via. Un gesto che ha lasciato di stucco molti, ma che l’exha giustificato con un post su X (ex Twitter): “Ho deciso di donare le attrezzature che avevo acquistato con le mie risorse personali alla camera”, ha scritto, aggiungendo in tono piccato: “Ovviamente, né io né icollaboratori abbiamo bisogno di un wc”.