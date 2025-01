Tvplay.it - Il primo colpo della Juve arriva dalla Premier, blitz di Giuntoli a Londra!

Leggi su Tvplay.it

Dopo la deludente sconfitta in Supercoppa contro il Milan, lantus è pronta a intervenire sul mercato per l’acquisto di un nuovo difensore. L’ultimo obiettivo gioca inLeagueLa sconfitta subita in rimonta dal Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana ha acuito il momento di difficoltàntus che stenta a trovare continuità nelle prestazioni e, soprattutto, nei risultati. L’imbattibilità in campionato è una magra consolazione a fronte di una classifica che vede gli uomini di Motta lontani 12 punti dal Napoli capolista con una partita da recuperare.Ildi! – Tvplay.it (Foto LaPresse)A Gennaio, lantus affronterà il Torino, l’Atalanta, il Milan e il Napoli in Serie A oltre al Bruges e al Benfica in Champions League.