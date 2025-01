Linkiesta.it - Il memorabile ritorno ai concerti dal vivo di Mauro Pagani

Ne sentivamo la mancanza. Troppi anni lontano dal palcoscenico, pur con il conforto – per noi appassionati della sua produzione musicale – della lettura della sua bella autobiografia “Nove Vite e Dieci Blues”, uscita per Bompiani nel 2022. Parliamo di, figura chiave della musica italiana dagli anni Settanta ad oggi, prima con la Pfm, poi da solista, quindi lo storico sodalizio con Fabrizio De André, per proseguire con innumerevoli produzioni e colonne sonore (per Gabriele Salvatores, tra gli altri).Difficile pensare a un musicista che più di lui abbia contribuito a promuovere la riscoperta della tradizione musicale italiana e il superamento di una condizione di virtuale subalternità rispetto al modello musicale anglo-americano che caratterizzava gran parte dei musicisti italiani in quel periodo.