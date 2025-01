Quotidiano.net - Il governo vince sullo scenario internazionale

Sacconi Ilappare caratterizzarsi per una paradossale asimmetria. Idee chiare e decisioni coerenti sulle cose grandi, incertezze e confusioni su molte di quelle piccole. Tra le prime merita un riconoscimento il posizionamento. Ieri con Biden, ora con Trump. Le polemiche sulla subalternità agli americani sono ridicole in un Paese che ha visto il formarsi di unper sostenere, senza voto parlamentare, la discutibile guerra nei Balcani per l’indipendenza del Kosovo. La stessa collocazione europea è risultatante con il vicepresidente esecutivo italiano mentre la contestazione del green deal ideologico sembra ormai maggioritaria. Il Piano Mattei per l’Africa corrisponde infine alla valorizzazione della nostra localizzazione geopolitica. Nell’interesse dell’Europa tutta.