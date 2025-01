Butac.it - I giovani, la voglia di lavorare e i post senza fonte

Leggi su Butac.it

Ci avete segnalato lo screenshot di una conversazione che pare venire da WhatsApp, screenshot che sta circolando in maniera virale su alcune piattaforme. Per chi faticasse a leggerlo abbiamo pensato di farne la trascrizione esatta, ma lo potete vedere qui sotto nella sua interezza:Interlocutore 1Per gli orari, dalle 9 alle 19 continuato, il sabato solo dalle 9 alle 13 e la domenica dalle 9 alle 20. È un full-time. Il primo mese è di prova, purtroppo non rimborsiamo samenti. Poi successivamente sono 380 euro mensili.Interlocutore 2scusifull-time380 euro mensili???sono 65 ore settimanalineanche 0,17 cent l’orano guardi non sono interessata.Interlocutore 1sei una ragazza giovane, avevo capito che non haidiho solo perso tempociaoNoi non possiamo fare un vero fact-checking di questo screenshot, visto che viene condivisoalcun dettaglio; sappiamo benissimo che esistono annuncia lavorativi che portano a offerte simili, ma nel caso specifico ci sono alcune cose che non ci tornano.