Terzotemponapoli.com - Ferrarese: ”Napoli favorito per lo Scudetto. Ghilardi? Un investimento per il club”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Claudio: “per lo? Unper il, diventerebbe molto forte in poco tempo”In esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it ha espresso le proprie idee sulla Serie A e Serie B Claudio. L’ex calciatore nativo di Verona, oggi direttore sportivo della Lucchese, ha commentato la condizione di diverse squadre, a cominciare daldi Antonio Conte: ecco il parere disul girone d’andata degli azzurri, sui possibili colpi di mercato di gennaio dele sulla lotta.Rumors di mercato delle ultime ore indicano il nome di Danielenella lista degli acquisti delper la prossima stagione. Insieme a Buongiorno potrebbe costituire la futura coppia di centrali difensivi dei partenopei, oltre che di far parte della Nazionale?“Danieleè un ragazzo che è in rampa di lancio, si sta comportando bene in questo campionato.