Lettera43.it - È morto Peter Yarrow del trio Peter, Paul and Mary

Leggi su Lettera43.it

a 86 anni, membro delfolk statunitenseand, fortemente associato ai movimenti per i diritti civili e contro la guerra del Vietnam. Tra le registrazioni più famose di, voce da tenore a fianco del baritonoStookey e della contraltoTravers, ci sono Puff, the Magic Dragon (numero 2 di Billboard), Day Is Done e The Great Mandala, che racconta la storia di un manifestante contro la guerra in sciopero della fame.andalla Marcia su Washington (Getty Images).La partecipazione alla Marcia su Washington nel 1963Il 28 agosto 1963 i tre membri delfolk parteciparono alla Marcia su Washington, dove Martin Luther King pronunciò il famoso discorso ‘I Have a Dream’., Stookey e Travers si esibirono sui gradini del Lincoln Memorial, cantando Blowin’ in the Wind di Bob Dylan, che da quel momento divenne un inno delle marce per i diritti civili.