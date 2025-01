Iodonna.it - Coppia, cos’è il fenomeno del gaslighting e come proteggersene

“Te lo sei inventato! Sei pazza.”, “Sei sicura/o di quello che dici?”, “Non ti ricordi mai niente, ti dico iosono andate le cose.”. Ilè una forma di manipolazione psicologica in cui una persona cerca di far dubitare un’altra persona della propria percezione della realtà, dei ricordi o del giudizio. Il termine deriva dal film del 1944 Gaslight, in cui un uomo manipola la moglie per farle credere di essere pazza. Dipendenza affettiva:distinguerla dal forte innamoramento Xe dipendenza affettiva: un intreccio tossicoIle la dipendenza affettiva riguardano dunque dinamiche psicologiche che spesso si intrecciano, soprattutto in relazioni disfunzionali e tossiche.