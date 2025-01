Scuolalink.it - Congedi parentali per ATA e docenti: novità dalla Legge di Bilancio 2025

Ladi30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto importanti aggiornamenti suipere personale ATA. Tra leprincipali, si evidenzia l’estensione complessiva del congedo fino a 9 mesi per i due genitori e significativi incrementi nelle retribuzioni delle indennità. Retribuzione dell’indennità per il secondo mese di congedo Dal 1° gennaio, la retribuzione per il secondo mese di congedo parentale, fruibile entro il sesto anno di vita del bambino, aumenta in modo permanente all’80%. Questo rappresenta un cambiamento strutturale rispetto alla precedente indennità del 60%, prevista a regime. L’incremento, inizialmente valido solo per il 2024, è stato stabilizzato con la nuova norma, garantendo maggiori tutele economiche per i genitori lavoratori nel settore scolastico.