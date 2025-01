Abruzzo24ore.tv - Cinghiali invadono Ortona: 45 esemplari abbattuti per arginare l'emergenza

Chieti - Con l'ordinanza del 2 gennaio, approvato il piano di abbattimento di 45per fermare l'che sta coinvolgendo il centro e le periferie della città.è alle prese con una vera e propria, un fenomeno che da mesi sta mettendo in difficoltà la città e i suoi abitanti. A partire dal 2 gennaio, il commissario prefettizio Gianluca Braga ha dato ufficialmente il via a una serie di interventi per ridurre il numero degli ungulati presenti sul territorio. Con una specifica ordinanza, che segna l'inizio delle azioni contro gli animali selvatici, sono stati autorizzati gli abbattimenti di ben 45di cinghiale. Un passo necessario per affrontare il problema che ormai non riguarda più soltanto le contrade periferiche, ma che ha raggiunto anche il cuore della città.