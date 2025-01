Romadailynews.it - Cina: scienziati compiono progressi chiave in genomica di canna da zucchero

Nanning, 07 gen – (AgenziaXinhua) – Un team di ricerca cinese dell’Universita’ del Guangxi ha decodificato con successo il genoma della moderna varieta’ didacoltivata Xintaitang No. 22 (XTT22), facendo luce sul genoma allopoliploide altamente complesso delladae sui suoi meccanismi evolutivi. Ladasvolge un ruolo fondamentale nella produzione di, alcol e bioenergia, offrendo un notevole valore economico e agricolo. La XTT22 e’ stata la prima varieta’ didain termini di superficie coltivata inper 15 anni consecutivi. Piu’ del 90% delle varieta’ didadi quarta e quinta generazione del Paese sono state sviluppate utilizzando questa varieta’ come genitrice. Secondo Liu Yaoguang, accademico dell’Accademia cinese delle scienze (CAS), il genoma XTT22 decodificato in questo studio rappresenta ad oggi l’assemblaggio genomico piu’ completo e di alta qualita’ delladacoltivata moderna.