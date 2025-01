Ilfattoquotidiano.it - Charlie Hebdo, dieci anni fa l’attentato che ha cambiato la Francia. “Ma oggi in quanti difendono la satira? La libertà d’espressione in declino in tutto il mondo”

Quando Riss esce appato a un pompiere da quella che hanno chiamato la “stanza dei morti”, è circa mezzogiorno del 7 gennaio 2015. Il disegnatore è uno dei pochi sopravvissuti alla strage dei fratelli Kouachi nella redazione del giornale satirico. In piedi, trascinato fuori mentre è ricoperto di sangue, riesce solo a dire: “Sapevo che prima o poi sarebbe successo”. È uno dei giorni che hannoper sempre lae a rimettere in fila quegli istanti è Fabrice Nicolino, anche lui uscito vivo dal massacro. Lo fa a distanza di, in un articolo sul settimanale online, che ricostruisce i fatti con la precisione metodica di chi non dimenticherà mai quello che ha visto: la mattina uguale a tante altre di ritorno dalle feste, la riunione e le discussioni, la gente che entra e ed esce dagli uffici.