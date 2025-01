.com - Calcio / Juniores Regionale 2024/2025, risultati e marcatori della 16^ giornata

Nel girone A la capolista Castelfrettese continua a vincere, sorride anche il Barbara MonSerra. Fuga del Matelica in vetta nel girone B, finiscono in parità Jesina-Fabriano Cerreto e Chiesanuova-Aurora Treia. Vittorie per Pietralacroce, Sassoferrato Genga e Biagio Nazzaro. Due Edoardo Boldrini in rete (uno per squadra) nel recupero Sassoferrato Genga-Settempeda VALLESINA, 7 gennaio– Prima dell’Epifania si è giocata anche la 16^dei tre gironi didi, con qualche partita che si è disputata a fine dicembre, tra recuperi e anticipi. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo in questo ultimo fine settimana e non solo.LaCastelfretteseGirone A – Continua il dominioCastelfrettese, exploit Barbara MonSerraNel girone A, la Castelfrettese comincia l’anno come aveva concluso il: con una vittoria.