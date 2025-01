Sport.quotidiano.net - Brescia o Trento in Coppa. Ma c’è il rischio Virtus

Calcolatrice in una mano, calendario e ‘post-it’ nell’altra, anche quest’anno è arrivato il momento che i tifosi biancorossi aspettano sempre con grande curiosità: quello del ‘Chi sarà l’avversario della Pallacanestro Reggiana alle Final Eight diItalia?’. Partiamo da una certezza: dopo la sconfitta con laBologna, i biancorossi chiuderanno il girone d’andata al quinto o al sesto posto. Saranno quinti se riusciranno a fare l’impresa di espugnare il Forum di Milano nell’ultima giornata, altrimenti arriveranno sesti, davanti a Trieste (già qualificata) e ad una fra Tortona e Treviso che si giocheranno al fotofinish l’ultimo posto disponibile. Un risultato che, comunque vada a finire, è assolutamente lusinghiero visto il doppio impegno della squadra di Priftis e il corposo restyling estivo a cui in tanti avevano guardato con diffidenza.