Ilrestodelcarlino.it - Belloni si dimette

Ieri è arrivata la conferma: Elisabetta, sestolese di origine, a partire dal 15 gennaio prossimo lascerà la direzione dei Servizi segreti, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Anticipa di qualche mese la scadenza di questo suo incarico fissata al prossimo maggio conferitole nel luglio 2021. La decisione ha dichiarato che è di carattere personale e l’avrebbe spiegata direttamente alla premier Giorgia Meloni nel corso di una riunione riservata. Ha smentito la voce secondo la quale, in seguito, sarebbe andata a ricoprire incarichi in seno alla Commissione Europea al fianco di Ursula von der Leyen. Elisabetta, nata a Roma, ma mamma Lea era sestolese doc che sposò l’ingegner Giorgioe si trasferì nella capitale. È persona riservatissima e anche quando compie qualche visita a Sestola, dove la famiglia possiede una casa, non la si vede in giro in paese.