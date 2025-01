Ilrestodelcarlino.it - Auser, nel 2024 tante richieste di assistenza

"I tesseramenti nelhanno registrato un +8,77%. Nel nostro 35esimo anniversario svolgiamo il congresso della rete che si concluderà a giugno". L’, associazione che si occupa di invecchiamento attivo e varie forme di solidarietà, fa sapere che "nei prossimi mesi daremo tutte le nostre energie per far fronte all’aumento didi aiuto". Nel, a partire dal trasporto sociale e dal Filo d’Argento che sono i due canali che mettono l’associazione a più diretto contatto con chi è in difficoltà, c’è stato un aumento delle. "C’è il bisogno evidente di confrontarsi ed invocare a gran voce risposte concrete e soluzioni credibili da parte del governo e degli amministratori regionali e locali per superare le condizioni di povertà e di esclusione". L’si è fatta inoltre promotrice, insieme alla Federconsumatori e lo Spi Cgil, delle "istanze di chi non riesce a prenotare visite mediche nella sanità e dell’acqua come bene pubblico".