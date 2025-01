361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 6 gennaio 2024

Bene lo speciale Lotteria ItalianaNella serata di ieri, lunedì 62025, su Rai 1, lo speciale Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia si impone con 6.208.000 spettatori pari al 26.6% di share, nella prima parte, in onda dalle 20:42 alle 21:49, e 6.316.000 spettatori pari al 37.7% dalle 21:54 alle 0:11.Su Canale5 Supercoppa Italiana: Inter vs. Milan ottiene 7.404.000 spettatori con uno share del 32.6%.Su Rai2 Goldrake U si ferma a 1.087.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 Grease – Brillantina incolla davanti al video 962.000 spettatori (4.8%).Su Rai3 Mon Crime – La colpevole sono io registra 553.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete4 Hachiko – Il tuo migliore amico totalizza un a.m. di 610.000 spettatori (3%). Su La7 Quel che resta del giorno raggiunge 619.000 spettatori e il 3.2%.