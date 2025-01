Lanotiziagiornale.it - Alta tensione su Starlink. Le opposizioni vanno all’attacco

L’indiscrezione pubblicata da Bloomberg, che parlava di discussioni avanzate con Space X di Elon Musk per fornire servizi di telecomunicazione sicuri all’Italia con un contratto quinquennale da 1,5 miliardi, continua a tenere sulle spine l’esecutivo e la politica. La questione approderà oggi al question time alla Camera con l’interrogazione di Nicola Fratoianni.“Vogliamo sapere dal governo se, indipendentemente dall’ovvia smentita della presidenza del Consiglio sulla sottoscrizione di contratti e/o accordi con Elon Musk, è vero, invece, che il ministero della Difesa del nostro Paese abbia già esaminato e approvato l’accordo tra il governo italiano e Space X e comunque quali siano le intenzioni e gli orientamenti del ministero della Difesa”, si legge nel testo dell’interrogazione.“Musk è un protagonista dell’innovazione a livello mondiale: un eventuale accordo con lui per garantire connessione e modernità in tutta Italia non sarebbe un pericolo ma una opportunità.