Quotidiano.net - Accordo Italia-SpaceX su Starlink compatibile con progetto Iris² UE

Un eventualetra l'e la societàper l'uso del sistema di comunicazioni satellitaricon la partecipazione al, la costellazione per l'internet satellitare dell'Unione Europea. Lo spiega all'ANSA un portavoce della Commissione Europea interpellato sulla questione. "Un regolamento dell'Ue istituisce il sistemaed è quindi applicabile in tutta l'Ue. L', in quanto Stato sovrano - sottolinea - ha il pieno potere discrezionale di procedere con decisioni e azioni sovrane".