Ilrestodelcarlino.it - Torrette senza gas resiste al freddo: "Il pensiero va soltanto alle vittime"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ un quartiere sconvolto,. Una ferita profonda da rimarginare. L’asdi gas è il male minore. "Poco importa se abbiamo trascorso la notteriscaldamento e acqua calda – spiegano Francesco Saracini e Michela Ausili –. Ilvae al bimbo". Il risveglio, 24 ore in avanti dalla tragedia in cui hanno perso la vita i coniugi Lucia Manfredi e Diego Duca, è ancora più gelido. C’è un’aria pungente. Un velo luttuoso ammanta la comunità. Un silenzio religioso. Casa su casa si lavora al ripristino delle circa 3mila utenze mancanti. Il briefing operativo di chi aiutaPalombare. Poi la partenza.12, più della metà riattivate. Tra le 17 e le 17.30, tutte. Per un totale di 6mila, comprese quelle di sabato stesso tra Collemarino, Palombina, ospedale e le strutture Anni Azzurri e Villa Adria.