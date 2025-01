Thesocialpost.it - Tempesta polare in Germania, voli cancellati per nevicate e clima rigido

Leggi su Thesocialpost.it

invernale: caos in, Stati Uniti, Regno Unito e IrlandaUna violentainvernale sta colpendo duramente diverse aree del mondo, con gravi disagi che interessano trasporti, energia e sicurezza pubblica. Dallaagli Stati Uniti, passando per il Regno Unito e l’Irlanda, le conseguenze del maltempo stanno mettendo a dura prova la vita quotidiana di milioni di persone.e disagi ferroviariIn, l’aeroporto di Francoforte, il più trafficato del Paese, ha cancellato oltre 120a causa della scarsa visibilità e delle operazioni di pulizia delle piste innevate. Anche l’aeroporto di Stoccarda, nel sud-ovest, sta registrando cancellazioni e ritardi. Non solo il traffico aereo, ma anche quello ferroviario è stato colpito: Deutsche Bahn ha segnalato ritardi significativi sulla rete ferroviaria nazionale.