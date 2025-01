Panorama.it - Supercoppa al Milan, il trionfo di Conceicao

Ilvince laItaliana scrivendo un romanzo che vale il premio subito, il trofeo alzato al cielo di Riyadh, e promette anche di cambiare la storia della stagione rossonera. E' stata la notte di Sergio, anzi la settimana del tecnico portoghese che ha rimesso in piedi una squadra che sembrava piegata in due suoi difetti emersi dall'estate e che, invece, ha risposto alla grande alla scossa del cambio di allenatore. Se la rimonta contro la Juventus poteva essere un caso, quella con l'Inter è una conferma: c'è già un'identità chiara neloltre a un carattere da riversare adesso sul campionato.L'Inter ha perso un derby che pensava di poter controllare agevolmente dopo il raddoppio di Taremi a inizio ripresa. La verità è che i nerazzurri avevano sofferto anche prima del lampo di Lautaro Martinez, ma poi il copione sembrava scritto e Inzaghi dovrà interrogarsi sul perché sia capitato così come era successo a San Siro nella notte del derby d'Italia con la Juventus, altro match chiuso senza vincere pur partendo da doppio vantaggio.