Sebastian Stan e Anthony Mackie la reunion ai Golden Globes | Captain America e Winter Soldier sono tornati!

Gli attorisiincontrati ai2025, dando vita a momenti divertenti ed emozionanti durante laMCU. I2025 hanno regalato ai fan della Marvel unatra, ovvero The Falcon, ora diventato, e. I due attorida tempo grandi amici e non hanno esitato a dimostrare il proprio affetto sul red carpet e sul palco dell'evento, che ha visto l'interprete di Bucky conquistare il premio come Miglior Attore Protagonista in un film di genere musical o commedia. L'incontro trastava rispondendo alle domande di Entertainment Tonight prima della cerimonia quandoè apparso a sorpresa prendendolo alla sprovvista. .