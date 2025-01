Sport.quotidiano.net - Sasso Marconi e Progresso non si fanno male. Nella ripresa Jassey risponde a Ferraresi

di Nicola BaldiniPareggio di misura nell’atteso derby salvezza trache ha aperto il ritorno del campionato di serie D. Succede tutto: al vantaggio ospite firmatoha rispostopoco dopo la mezz’ora. Nei primi minuti, le due squadre danno vita a dei bei duelli a metà campo e, per assistere alla prima occasione da gol, occorre attendere il 10’: è Bellisi, su un disimpegno errato della difesa locale, a lasciar partire una conclusione che manca di un soffio l’incrocio dei pali. Al 25’, un pericolosissimo tiro-cross di Geroni viene respinto con un po’ di afdalla retroguardia ospite e, sul ribaltamento di fronte, Finessi fa il vuoto sulla sinistra e, giunto al limite dell’area, scocca un destro che sfiora la traversa. A inizio, la sfida giunge a una svolta quando i padroni di casa restano in inferiorità numerica per una gomitata di Cinquegrana a Maltoni che il direttore di gara decide di punire con il rosso.