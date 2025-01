Lapresse.it - Roma, arrestato Olinto Bonalumi. Era latitante dal 2021

Nel tardo pomeriggio odierno, a, all’esito di articolate indagine coordinate dalla Procura distrettuale di Bari, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, 65 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Ancona.deve espiare la pena di 13 anni, 4 mesi e 11 giorni di reclusione per i reati di concussione, accesso abusivo a sistemi informatici, intercettazione fraudolenta di conversazioni, furto e rapina.collegato alla “Società foggiana”“L’uomo,dal, è stato protagonista in passato – fa sapere la Polizia di Stato in una nota – di gravi reati contro il patrimonio tra cui diversi furti presso caveau di Istituti di vigilanza.risulta anche collegato alle organizzazioni mafiose foggiane della cosiddetta ‘Società foggiana‘”.