Rimpianto Masi nel finale Proteste per il gol annullato

torello 1 valsanterno 2T. VOGHIERA: Broccoli, Fiore, Tosse, Mazzoni (58’ Maistrello), Ginesi (71’ Baldon), Cattin, Quarella E., Boschini, Toffano (67’ Ghali), Maione, Parmeggiani. All. Lega. A disp. Bianconi, Quarella T., Vidali, Nannini, Marangon, Nardini. VALSANTERNO: Tonini A., Garavini (52’ Castagnini), Valentini L., Gallinucci, Alpi (58’ Sini), Tosi, Nati (83’ Nappi D.), Pirazzoli, Tonini M. (83’ Nappi C.), Abiba, Bali (69’ Senese). All. Geraci. A disp. Sartiani, Raffini, Valentini C., Izzaouzi. Arbitro: Raule da Bologna. Reti: 14’ Bali (rig.), 18’ Pirazzoli, 66’ Toffano. Note: ammonito Fiore. Non è riuscito il tentativo di rimonta delTorello Voghiera, uscito sconfitto dalla partita contro il Valsanterno. Determinanti sono state le reti siglate nel primo tempo dalla squadra ospite.