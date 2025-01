Sport.quotidiano.net - Nba, i Thunder stendono anche Boston. Continua a volare anche Cleveland

Milano, 6 gennaio 2025 - Oklahoma City fa 15 di fila. Non si arresta nemmeno di fronte ala striscia vincente dei, che sul parquet amico hanno la meglio per 105-92. Eppure sono i Celtics a partire meglio e a chiudere il primo tempo in vantaggio sul +10 (55-65). La squadra con il miglior record a Ovest comincia la rimonta in un terzo periodo dove si segna poco (21-15 il parziale del quarto) e la completa nella quarta frazione, iniziata con un parziale di 18-5 che annichilisce i campioni in carica. La compagine di coach Mazzulla finisce per realizzare la miseria di 27 punti nella ripresa: la doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi di Tatum non basta. Dall'altra parte ecco un'altra doppia doppia, quella da 33 punti e 11 rimbalzi di Gilgeous-Alexander.la marcia a Est di, che in casa ottiene il decimo successo consecutivo battendo 115-105 Charlotte e si conferma la franchigia con il miglior record della lega.