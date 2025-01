Ilrestodelcarlino.it - Muore a 17 anni nell’incidente sullo scooter a Misano dopo la discoteca

Adriatico (Rimini), 6 gennaio 2025 – E’ morto a 17nel tragico incidente stradale aAdriaticocon cui dalla, in cui aveva fatto serata, stava accompagnando i suoi amici a casa. La tragedia è avvenuta alle 4,40 in via della Stazione a. Il 17enne, nato a Rimini, risiedeva a Gradara. © Manuel Migliorini / Adriapress Stava facendo spola tra il locale e casa accompagnando uno alla volta i tre suoi amici (di 17, 18 e 19) con cui aveva trascorso la serata. Aveva già fatto due giri e mancava solo l’ultimo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dello Scarabeo proprio sul rettilineo di via della Stazione urtando prima il cordolo di destra poi un albero e finendo tragicamente la sua corsa a terra. © Manuel Migliorini / Adriapress I soccorsi sono stati chiamati immediatamente da un automobilista di passaggio ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.