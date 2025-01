Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2025 in DIRETTA: Kraft ancora in testa prima dell’ultimo salto! Eliminato Insam

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.37: Alle 17.51 la seconda serie decisiva! A tra poco17.36: Questa la classifica dellaserie:1Stefan AUT 154.82 ORTNER Maximilian AUT 153.43 HOERL Jan AUT 152.74 FORFANG Johann Andre NOR 152.25 TSCHOFENIG Daniel AUT 149.66 OESTVOLD Benjamin NOR 147.97 HAYBOECK Michael AUT 147.88 KOBAYASHI Ryoyu JPN 146.99 WASEK Pawel POL 145.910 DESCHWANDEN Gregor SUI 143.611 GRANERUD Halvor Egner NOR 142.212 FRANTZ Tate USA 141.913 PREVC Domen SLO 141.214 WELLINGER Andreas GER 140.815 PASCHKE Pius GER 140.216 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 139.917 LANISEK Anze SLO 139.318 NIKAIDO Ren JPN 139.119 RAIMUND Philipp GER 137.820 BICKNER Kevin USA 136.821 MUELLER Markus AUT 136.322 ZAJC Timi SLO 134.723 KUBACKI Dawid POL 134.424 EMBACHER Stephan AUT 132.