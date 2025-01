Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Al Rajhi comanda nelle auto, Sanders nelle moto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8:02 CAMION – Rimane sempre la situazione per cui al KP 739 è passato solo l’equipaggio tutto ceco, più dietro, al KP 700, su Iveco sono passati in seconda e terza posizione gli equipaggi Loprais/Kripal/Rodewald e Zala/Fiuza/van Grol.8:01– Passaggio in questo caso al KP 831, con Ale Gottschalk che mantengono un vantaggio di 1’12” su Al-Attiyah e Boulanger, mentre sono terzi Lategan/Cummings a 2’37”.8:00– Situazione invariata rispetto a come l’abbiamo raccontata mezz’ora fa, vale a dire consu KTM davanti a Howes su Honda. L’unica differenza è che al terzo posto si è portato il sudafricano Docherty, sempre su KTM, con un ritardo di 6’34”.7:35 CAMION – In questo caso al KP 803 ancora non è passato nessuno, vale la situazione del KP 700 dove sono transitati solo i cechi Macik/Tomasek/Svanda in 8:32:12.