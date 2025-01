Lanazione.it - La morte di Ernesto Cesaretti: "Imprenditore illuminato . Ha contribuito allo sviluppo"

Ha portato l’azienda di famiglia, la Scai, impresa del comparto meccanico, alla ribalta internazionale, allacciando collaborazioni con la statunitense John Deere, la tedesca Liebherr e la giapponese Komatsu, fino al gruppo giapponese Hitachi, di cui diventa il primo distributore in Europa. La carriera imprenditoriale diè stata costellata di successi e di soddisfazioni. Figura chiave dell’economia umbra, il manager si è spento a Tenerife dove stava preparando i festeggiamenti per il suo ottantatreesimo compleanno. La suaha colpito l’Umbria tutta. Anche perchéera molto conosciuto e apprezzato per le sue qualità imprenditoriali e per il suo porsi, sempre lontano dai riflettori. Successo dopo successo, arriva alla poltrona più importante di Confindustria Perugia – nel biennio 2011-13 – e poi di Confindustria Umbria, traghettando l’associazione verso la riorganizzazione in chiave regionale.