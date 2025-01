Calciomercato.it - Inter-Milan, Barella sostituito da Inzaghi e si arrabbia: il motivo

Leggi su Calciomercato.it

A pochi minuti dal novantesimo minuto della finale di Supercoppa,si infuria con la panchina nerazzurraSul risultato fermo sul 2-2 e a meno di dieci minuti dalla fine dei tempi regolamentari,decide di tirare fuori dal campo Nicolò.Nicolòto dopo la sostituzione: il(LaPresse) CalciomercatoIl centrocampista nerazzurro, però, non l’ha presa molto bene. O meglio, non è stata la sostituzione a farre l’ex Cagliari, quanto l’atteggiamento di qualche membro dello staff. Infatti, come sottolineato dal bordocampista Mediaset,è uscito dal terreno di gioco furioso per le troppe indicazioni dei collaboratori di Simone.Ad ogni modo, il suo cambio ha contribuito anche alla rimonta del, che nel finale ha aumentato i giri e ha creduto di più nella vittoria finale.