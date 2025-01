Quotidiano.net - Incidenti stradali a Roma, grave bilancio: due morti e 6 feriti nelle ultime ore

, 6 gennaio 2025 – Duee seie provincia: questo è ildeglinella Capitaleore. Un ragazzo di 25 anni è deceduto a seguito del frontale dell’automobile che guidava con un’altra vettura a Guidonia: è successo intorno alle 21.30 di ieri in via Maremmana Inferiore. Ferita anche una ragazza di 22 anni, che si trovava nella sua vettura: pur essendo stata portata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita. Ferito anche l’altro conducente, un 25enneno. Sul posto per i rilievi i carabinieri della tenenza di Guidonia. I veicoli sono stati sequestrati e il conducente ferito è stato sottoposto agli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droghe. Altro schianto mortale sulla via Tiburtina, all’altezza di piazza delle Crociate, questa volta tra un’automobile e una bicicletta.