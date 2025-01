Il viaggio da incubo dello studente barese che denuncia Flixbus | Lasciato di notte sulla statale nell’indifferenza di tutti i passeggeri

Leggi su Open.online

È statostradadall’autista di un autobus “”, in pienae completamente isolato. Giuseppe De Nicolo,e lavoratore di 19 anni di Terlizzi (Bari), era partito da Trento e sarebbe dovuto arrivare nel capoluogo pugliese. Ma a causa di un errore nel biglietto si è ritrovato a terra e a pochi metri dalla tangenziale di Bologna senza alcun supporto o assistenza. «Ho avuto paura – racconta Giuseppe al Corriere – ma dovevo trovare una soluzione il prima possibile, anche perché devo prepararmi per il rientro a scuola». La cosa che lo ha fatto «stare peggio» di tutta questa vicenda è stata «l’indifferenza degli altri». La loro unica preoccupazione «era proseguire ilin tranquillità. Eppure avevano visto che ero in difficoltà e nessuno è venuto in mio soccorso», sottolinea.