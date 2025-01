Ilgiorno.it - Il questore di Milano: piazza a Capodanno gestita al meglio. La città è cambiata, oggi molto sentito problema micro criminalità

Leggi su Ilgiorno.it

, 6 gennaio 2025 – "Noi non facciamo distinzione tra sicurezza reale e sicurezza percepita, se un cittadino ha una esigenza di sicurezza dobbiamo dare delle risposte". Lo ha spiegato ildi, Bruno Megale, parlando nel corso della visita di una delegazione di Fratelli d'Italia in Questura, dopo il caso degli insulti ricevuti dalle forze dell'ordine inDuomo a. "Noi ci stiamo impegnando" sul tema della sicurezza in"e i risultati sono confortanti ma ilè complesso e non riguarda solo la Polizia di Stato ma tanti altri attori". L’affondo di Daniela Santanché: “Ac’è un’emergenza sicurezza, è sotto gli occhi di tutti” "Non c'è più una differenza tra sicurezza reale e percepita - ha rimarcato -, abbiamo il dovere di intervenire e lavorare su questi sentimenti di insicurezza che si avvertono in alcuni momenti della storia di