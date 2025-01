Tvplay.it - Esonero Thiago Motta, la bomba è esplosa: la data è decisa

Leggi su Tvplay.it

ha un bel problema ora: la panchina dell’ex tecnico del Bologna è a rischio era decisione sembra essere già stata presaI bianconeri non stanno vivendo una stagione secondo le aspettative e anche la Supercoppa Italiana ha lasciato l’amaro in bocca. Per rimediare serve una grande seconda parte di stagione ma la posizione diè davvero a rischio., la: la(TvPlay – ANSA) C’è una situazione incandescente in casa Juventus, dove la sconfitta in Supercoppa Italiana sembra aver lasciato degli strascichi. Il campionato parla per ora di un anonimo sesto posto, con il rischio che il treno delle prime sia ormai scappato definitivamente e che anche a qualificazione alla prossima Champions League possa essere fortemente a rischio. Le basi per un progetto importate c’erano tutte la scorsa estate, quando Giuntoli decise di affidarsi a, reduce da una grandissima stagione con il Bologna, e di spendere ben 200 milioni sul mercato.