Ilfattoquotidiano.it - Donna mette l’arsenico nella torta di Natale per uccidere la famiglia: arrestata per avvelenamento

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quello che doveva essere un tranquillo pranzo disi è trasformato in una tragedia. In queste ore in Brasile si sta discutendo molto di un caso di cronaca che vede al centro un avvelentamento in. Tutto nasce da Deise Moura che, in un momento di distrazione della suocera Zeli Dos Anjos, ha mischiato delfarina per la preparazione di un succulento dolce al cioccolato.Insomma un dolce pensiero affettuoso, si è poi trasformato in una arma mortale. Infatti Zeli Dos Anjos è stata avvelenata ma è sopravvissuta, mentre le sue sorelle Maida da Silva, 58 anni, e Neuza Dos Anjos, 65 anni, sono entrambe morte insieme alla figlia di Neuza, Tatiana Dos Santos, 43 anni. Tutte e tre hanno perso la vita poche ore dopo aver mangiato la.Dopo accurate indagini il capo della polizia Marcus Vinicius Veloso ha dichiarato alla stampa che la farina trovata in casa di Zeli conteneva grandi quantità di veleno.