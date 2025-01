Ilrestodelcarlino.it - "Dobbiamo ripetere il ritmo dell’andata. Non guardo le altre"

"Abbiamo vinto una partita importante e voglio fare i complimenti ai ragazzi, non era facile". Ottavio Palladini guarda oltre il risultato e punta l’accento sulla prestazione della Samb. "Quando abbiamo ripreso la preparazione dopo Natale – afferma il tecnico – ho visto una squadra che si è subito allenata forte. Ci siamo meravigliati delle condizioni fisiche. La conferma che è un gruppo sano e lo si è visto in campo contro l’Atletico Ascoli. Avevamo impostato la partita sul prendere alti i nostri avversari, di essere corti e di concedere pochi spazi. E così è stato. Poi sono uscite fuori le nostre qualità tecniche". L’Aquila, bloccata sul pari a Civitanova, è ora a nove lunghezze. "Oggi (ieri, ndr) è iniziato un nuovo campionato – glissa sull’argomento Palladini – eil camminoe fare 40 punti per vincere il campionato.