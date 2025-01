Daniel Levy vola in Francia per negoziare un accordo per Randal Kolo Muani

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Il Tottenham ha compiuto un passo significativo nella ricerca di, con il presidentee il direttore del calcio Johan Lange che sarebberoti inperunper l’attaccante del PSG, secondo un’esclusiva di TheBoyHotspur.Questo rapporto specifica chedovrebbe costare circa 55 milioni di sterline, l’include unfinanziario che si dice faccia appello al presidente attento ai costi. Gli Spurs non sarebbero tenuti a pagare il PSG fino al 2026, consentendo al club di gestire strategicamente le proprie finanze.Il 26enne nazionale francese è arrivato al PSG nell’estate del 2023 per 90 milioni di euro dopo una stagione eccezionale all’Eintracht Francoforte, dove ha segnato 26 gol e 17 assist in 50 presenze.