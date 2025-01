Amica.it - Cuissard, camperos, a tacco alto, da cavallerizza o minimali, ecco su cosa investire adesso

Puntare su un paio di stivali ai saldi invernali è l’astuzia da mettere in atto. Perché? Il motivo è semplice. Sono le calzature che più di altre verranno indossate nei prossimi mesi, almeno fino a marzo inoltrato. Vale quindi la pena disu di loro nell’attesa che arrivino le nuove collezioni nelle boutique e che si possano davvero sfoggiare. I saldi sono infatti l’occasione ideale per fare incetta di tutti quegli accessori che costituiscono la parte fondante del guardaroba stagionale. E quando si parla di gennaio, gli stivali hanno dalla loro anche altri fattori fondamentali come la praticità, la protezione anti freddo e la possibilità di sceglierli in tante varianti diverse.