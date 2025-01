Liberoquotidiano.it - Canta buon compleanno a questo ragazzo? Biden, roba da non credere: è subito gaffe | Video

Joeur per eccellenza. Nonostante il suo mandato sia alla fine (il 20 gennaio lascerà la Casa Bianca a Donald Trump), il presidente degli Stati Uniti uscente non manca di collezionare scivoloni. È accaduto durate un ricevimento per i nuovi membri del Congresso, quando si è dimenticato il nome del giovane invitato sul palco e a cui stava facendo gli auguri. Nel filmato – diventato immediatamente virale sui social – si vede, infatti,intonare correttamente la canzone di, ma al momento di pronunciare il nome del festeggiato si blocca e farfuglia poche parole, ma del tutto incomprensibili. Nel frattempo Donald Trump, in un'intervista radiofonica,ha reagito all'annuncio dell'azione esecutiva firmata da, a due settimane dalla fine della sua presidenza, per vietare in modo permanente le trivellazioni offshore lungo l'intera East Coast, la parte orientale del Golfo del Messico, le coste degli stati di Washington, Oregon e California e un tratto del Mare di Bering a largo dell'Alaska.