Ambrosini | Inter-Milan? Si va ai rigori! Lautaro Martinez? Un’attenzione

Massimoha presentato, sfida valida per la finale di Supercoppa Italiana. Secondo l’ex calciatore italiano, la gara si deciderà ai.IL RAGIONAMENTO – Massimoha parlato a Radio TV Serie A della finale di Supercoppa Italiana tra. Dal suo punto di vista, il match avrà un andamento non all’insegna dello spettacolo: «Non prevedo una partita bella, bensì una equilibrata. Appartengo alla corrente propria di coloro che dicono che finirà 0-0, decidendosi quindi ai. L’muove tanto il pallone a centrocampo, per cui avere un calciatore in grado di coprire il campo è una cosa positiva».sugli assenti die sulla pressione versoIL COMMENTO –si è poi pronunciato sul possibile impatto delle due “grandi assenze” del match, quelle di Marcus Thuram e Rafael Leao, e sul momento personale non eccezionale vissuto dae Alvaro Morata.